Miraç Gecesinde Kâbe'de mahşeri kalabalık

Miraç Kandili'nin gündüzünde dünyanın dört bir yanından gelen Müslümanlar Kâbe’ye akın etti. Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı umre gruplarının da yer aldığı yoğunlukta, umreciler kandilin manevi atmosferini kutsal topraklarda yaşadı.
Kâbe, yoğunluk nedeniyle adeta mahşerî bir kalabalığa sahne oldu. 30-31 Aralık umre programları kapsamında Mekke’ye gelen gruplar da bu anlamlı günde veda tavaflarını gerçekleştirdi. Miraç Kandilinin manevi iklimi, tavaf ve dualarla daha da derin hissedildi.
Sinop Müftülüğü organizasyonuyla kutsal topraklarda bulunan umrecilerden Yılmaz Öztürk, "Umre ibadeti için kutsal topraklardayız. Mübarek Miraç Kandilini bu yıl Kâbe’de idrak edeceğiz. Bu manevi atmosferi burada yaşamak tarif edilemez bir duygu. Allah’ım yaptığımız ibadetlerimizi umrelerimizi kabul etsin. Peygamberimizin şefaatine bizleri de nail eylesin. Gönlünde Mekke’yi Medine’yi hisseden herkesi Rabbim buraları nasip etsin" dedi.
Denizli İl Müftülüğü organizasyonuyla umre ibadetini yerine getiren grup hocası Cihan Şahan ise Miraç Kandilinin anlam ve önemine dikkat çekti.
Şahan, Miraç’ın Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in Allah’ın huzuruna yükseldiği, namazın müminlere farz kılındığı mübarek bir gece olduğunu hatırlatarak, "Bu müstesna gecede Kâbe’de bulunmak, ibadet ve dualarla Miraç Kandilini idrak etmek büyük bir nasip. Tüm İslam âlemi için barış, huzur ve kardeşlik diliyoruz. Bu gece yaptığımız tüm dualar kabul olsun. İsteyen herkesi ve bizleri tekrar tekrar rabbim Kabe’de bizleri buluştursun’ dedi.
Mescid-i Haram’da gün boyunca devam eden yoğunlukta umreciler, Miraç Kandili vesilesiyle dua etti, namaz kıldı ve kutsal topraklarda bulunmanın manevi huzurunu yaşadı.