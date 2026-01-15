Miraç Gecesinde Kâbe'de mahşeri kalabalık





Denizli İl Müftülüğü organizasyonuyla umre ibadetini yerine getiren grup hocası Cihan Şahan ise Miraç Kandilinin anlam ve önemine dikkat çekti.





Şahan, Miraç’ın Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in Allah’ın huzuruna yükseldiği, namazın müminlere farz kılındığı mübarek bir gece olduğunu hatırlatarak, "Bu müstesna gecede Kâbe’de bulunmak, ibadet ve dualarla Miraç Kandilini idrak etmek büyük bir nasip. Tüm İslam âlemi için barış, huzur ve kardeşlik diliyoruz. Bu gece yaptığımız tüm dualar kabul olsun. İsteyen herkesi ve bizleri tekrar tekrar rabbim Kabe’de bizleri buluştursun’ dedi.





Mescid-i Haram’da gün boyunca devam eden yoğunlukta umreciler, Miraç Kandili vesilesiyle dua etti, namaz kıldı ve kutsal topraklarda bulunmanın manevi huzurunu yaşadı.