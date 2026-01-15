Yeni Şafak
EMEKLİYE PROMOSYON FIRSATI 2026: Rakam 30 bin lirayı aştı! En yüksek promosyon ödemesi veren bankalar hangisi?

15:1115/01/2026, Perşembe
Ocak ayıyla birlikte emekli maaşlarına yapılan artış, bankaların sunduğu promosyon tutarlarını da yeniden gündeme taşıdı. Maaşı zamlanan emekliler, yeni gelir aralıklarına göre daha yüksek promosyon alabilmek için banka güncelleme başvurularını araştırmaya başladı.

2026 yılına maaş ve sosyal ödemelerde artışlarla girilirken, emekliler için bankalardan gelen promosyon hamleleri dikkat çekti. Ocak zammıyla birlikte maaşı yükselen emekliler, bir üst promosyon dilimine geçerek fark ödemesi alma hakkı elde etti.

16,5 milyon emeklinin bulunduğu pazarda, her 6 ayda bir enflasyon farkı hesaplanan maaşlar nedeniyle bankalar emekli müşteriyi kazanmak için adeta yarışıyor. Emeklilerin bir bankadan promosyon alabilmesi için o bankaya emekli maaşını taşıması ve maaşını bu bankadan çekmeyi taahhüt etmesi gerekiyor.

İşte en fazla promosyonu veren bankalar...

Akbank

Emekli maaşını taşıyana / taahhüt yenileyene 30.000 TL’ye varan promosyon

60.000 TL’ye kadar %0 faizli nakit fırsatı

100.000 TL’ye kadar 6 ay vadeli %0,99 faizli kredi

EFT/Havale: Ücretsiz

Garanti BBVA

Emekli maaşını taşıyanlara 25.000 TL’ye varan promosyon

50.000 TL’ye kadar 3 ay vadeli %0 faizli ihtiyaç kredisi

25.000 TL’ye kadar 3 ay vadeli %0 faizli nakit avans

EFT/Havale: Ücretsiz

ING

Emekli maaşını taşıyana 28.000 TL’ye varan promosyon

25.000 TL’ye kadar 36 ay vadeli %2,99 faizli kredi

EFT/Havale: Dijital kanallarda ücretsiz

DenizBank

Emeklilere 27.000 TL’ye varan promosyon

65.000 TL’ye kadar 3 ay vadeli %0 faizli kredi

25.000 TL’ye kadar %0 faizli nakit avans

EFT/Havale: Ücretsiz

Enpara.com

125.000 TL’ye kadar 36 ay vadeli %2,99 faizli masrafsız ihtiyaç kredisi

Masrafsız bankacılık

EFT/Havale: Ücretsiz

Aidatsız kredi kartı

QNB

Emekli maaşını taşıyanlara 31.000 TL’ye varan promosyon

60.000 TL’ye kadar 3 ay vadeli %0 faizli kredi

25.000 TL’ye kadar %0 faizli taksitli nakit avans

EFT/Havale: Ücretli

Yapı Kredi

Emekli maaşını taşıyana 27.000 TL promosyon + 3.000 TL nakit

Sınırsız Hesap ile %43’e varan günlük mevduat faizi

Yapı Kredi Asistans hizmetleri

EFT/Havale: Ücretli

İş Bankası

SGK emeklilerine 24.000 TL’ye varan promosyon

30.000 TL’ye kadar %0 faizli ek hesap

25.000 TL’ye kadar %0 faizli taksitli nakit avans

EFT/Havale: Ücretsiz

TEB

125.000 TL’ye kadar 36 ay vadeli %2,99 faizli kredi

25.000 TL’ye kadar %0 faizli taksitli nakit avans

EFT/Havale: Ücretsiz

Ziraat Bankası

12.000 TL’ye varan emekli promosyonu

5.000 TL Bankkart Lira

Havale ücretsiz, EFT ücretli

Halkbank

SGK emeklilerine 12.000 TL’ye varan promosyon

EFT/Havale: Ücretsiz

