ÖSYM SON DAKİKA DUYURDU: KPSS 2026 ne zaman? KPSS Ortaöğretim, Ön Lisans, Lisans, DHBT başvuru tarihleri

KPSS 2026 maratonu için geri sayım başladı. ÖSYM’nin açıkladığı yeni takvimle birlikte Ortaöğretim, Ön Lisans, Lisans ve DHBT sınavlarına katılacak adayların başvuru ve sınav tarihleri belli oldu. Kamu personeli olma hedefiyle hazırlık yapan adaylar, sınav sürecine ilişkin detayları araştırıyor.