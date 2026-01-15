İslam aleminde recep, şaban ve ramazanı kapsayan rahmet, bereket ve manevi yenilenme mevsimi üç aylar 21 Aralık itibariyle başladı. Recep ayını ikinci önemli gecesi olan Miraç Gecesi bugün idrak edilecek. Hem üç ayların başlamasıyla hem de bu mübarek günü oruçlu geçirenler akşam ezan saatini merak ediyor. “Akşam ezanı saat kaçta okunacak, oruç ne zaman açılacak?” soruları günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. İftar saati illere göre farklılık gösterirken, oruçlu olanlar bulundukları şehir için akşam ezanı saatini sorguluyor. İşte 15 Ocak Perşembe İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Konya akşam ezanı namaz vakitleri iftar saatleri.

Mukaddes üç aylar bugün yani 21 Aralık Pazar günü başladı. Regaip, Miraç, Berat ile Kadir Gecesi gibi özel gecelerin idrak edildiği üç aylarda, oruç tutma, Kur'an-ı Kerim okuma ve sadaka verme gibi ibadetlerin daha çok yapılması tavsiye ediliyor. Hazreti Muhammed'in,(s.a.v) Allah'ın daveti üzerine Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Gecesi bugün idrak edilecek. Bugün oruç tutanlar, akşam ezan saatlerini merak ediyor. İşte il il akşam namazı saatleri.

İstanbul akşam ezanı namaz vakitleri iftar saati kaçta? 15 Ocak Perşembe bugün İstanbul akşam ezanı, namaz vakiti iftar saati 18:07'da olacak.



Ankara akşam ezanı namaz vakitleri iftar saati kaçta? 15 Ocak Perşembe bugün Ankara akşam ezanı namaz vakiti iftar saati 17:54'te olacak.



İzmir akşam ezanı namaz vakitleri iftar saati kaçta? 15 Ocak Perşembe bugün İzmir akşam ezanı namaz vakitleri iftar saati 18:21'de olacak.



Antalya akşam ezanı namaz vakitleri iftar saati kaçta? 15 Ocak Perşembe bugün Antalya akşam ezanı namaz vakiti iftar saati 18:11'de olacak.



Bursa akşam ezanı namaz vakitleri iftar saati kaçta? 15 Ocak Perşembe bugün Bursa akşam ezanı namaz vakiti iftar saati 18:09'da olacak.