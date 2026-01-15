Yeni Şafak
TOKİ Artvin kura sonuçları isim listesi: 500 bin sosyal konut Artvin hak sahipliği KURASI CANLI İZLE

14:0415/01/2026, Perşembe
G: 15/01/2026, Perşembe
Artvin’de ev sahibi olma hayali kuran binlerce kişinin heyecanlı bekleyişi sürüyor. Bin 20 konut inşa edilecek olan Artvin konutları için noter huzurunda gerçekleştirilecek kura ile hak sahipleri belirleniyor. Artvin TOKİ kura çekilişi Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda saat 13:00’da yapılmakta. TOKİ Artvin kurası ile hak sahibi olan vatandaşlar belirlenmekte. İşte 500 bin sosyal konut projesi Artvin merkez Arhavi, Ardanuç, Kemalpaşa, Murgul, Şavşat ve Yusufeli TOKİ kura çekilişi sonuçları sorgulama ekranı.

500 bin sosyal konut kura çekilişleri TOKİ’nin açıkladığı takvim doğrultusunda devam ediyor. 15 Ocak’ta Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda saat 13:00’da Artvin konut kurası gerçekleştiriliyor. TOKİ Artvin kurası ile hak sahibi olan vatandaşlar belirlendi. İşte TOKİ Artvin kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.

ARTVİN TOKİ KONUT KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

TOKİ Artvin kurası çekildiğinde kura sonuçları isim listesi burada yer alacaktır.


ARTVİN KURASI CANLI İZLE: TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

