İngiltere, Rus casus gemisini İskoçya'nın kuzeyinde tespit etti

İngiltere, Rus casus gemisini İskoçya'nın kuzeyinde tespit etti

16:3819/11/2025, Çarşamba
Rus casus gemisi Yantar’ın İskoçya’nın kuzeyindeki kara sularının sınırında tespit edildiğini duyurdu.
Rus casus gemisi Yantar’ın İskoçya’nın kuzeyindeki kara sularının sınırında tespit edildiğini duyurdu.

İngiltere Savunma Bakanlığı, Rus casus gemisi Yantar’ın İskoçya’nın kuzeyindeki kara sularının sınırında tespit edildiğini duyurdu.

İngiltere Savunma Bakanlığı, Rus Donanması’na ait istihbarat gemisi Yantar’ın son haftalarda ülkenin kara sularına giriş yaptığını ve şu anda İskoçya’nın kuzeyinde seyrettiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Savunma Bakanı John Healey bu sabah, Rus casus gemisi Yantar’ın İskoçya’nın kuzeyinde, İngiltere kara sularının sınırında olduğunu doğruladı” ifadelerine yer verildi.


Açıklamada, Yantar’ın deniz altı kablolarını haritalayan ve sensörleri arkasında sürükleyerek istihbarat toplayan bir gemi olduğu belirtilerek, “Kraliyet Donanması fırkateyni HMS Somerset ve Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne ait P-8 uçağı geminin tüm hareketlerini takip etmek üzere görevlendirildi. Takip sırasında Yantar, pilotlarımıza düşük güçlü lazerler yöneltti” denildi.


Savunma Bakanlığı, bunun yıl içinde Yantar’ın İngiltere sularında görüldüğü ikinci olay olduğunu vurgulayarak, “Bu gemi, kritik su altı altyapımızı tehdit etmek üzere tasarlanmış birçok Rus gemisinden biridir” açıklamasında bulundu.


Açıklamanın sonunda, Rusya’ya uyarı mesajı verilerek, “Sizi görüyoruz. Ne yaptığınızı biliyoruz. Yantar bu hafta güneye doğru yol alırsa, kuvvetlerimiz harekete geçmeye hazır” ifadeleri kullanıldı.



#İngiltere
#Rusya
#casus gemisi
