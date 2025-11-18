Çin'in yeni uçak gemisi Fucien hizmete girdikten sonraki ilk eğitim seferini yaptı

Çin'in yeni uçak gemisi Fucien'in, hizmete girdikten sonraki ilk eğitim seferini yaptığı bildirildi.

Çin devlet televizyonu CCTV'nin haberine göre, Fucien, harp filosuyla çıktığı ilk eğitim seferinin ardından Haynan Adası'ndaki donanma üssüne döndü.

"J-35" ve "J-15T" savaş jetleri ile "J-15DT" elektronik muharebe ve "KJ-600" erken uyarı uçaklarının elektromanyetik kalkış ve yakalamalı iniş talimleri yaptığı sefer, uçak gemisinin "denizdeki ilk gerçek kuvvet eğitimi" oldu.

Çin'in güney eyaletlerinden Fucien'in adını taşıyan uçak gemisi, 17 Haziran 2022'de Şanghay'daki Ciangnan Tersanesi'nde suya indirilmiş ve suya indirilmesinden 40 ay sonra, 7 Kasım'da Haynan Adası'ndaki donanma üssünde düzenlenen törenle hizmete girmişti.

Fucien, Çin'in uçakları kalkışlarda itme, inişlerdeki kontrollü yakalamaya imkan sağlayan elektronik fırlatma rampası teknolojisine sahip ilk uçak gemisi olma özelliğini taşıyor. Geminin hizmete girmesiyle Çin, ABD'nin ardından bu teknolojiyi kullanan ikinci ülke olmuştu.





Çin'in 3'üncü uçak gemisi

Liaoning ve Şandong'un ardından Çin donanmasına katılan 3'üncü uçak gemisi Fucien, hem tasarımı hem de üretimi yerli ilk örnek olma özelliğini taşıyor.

İlk deneme seyrini 1-8 Mayıs 2024'te yapan gemi, 9. deneme seyri için 10 Eylül'de limandan ayrılmış, Tayvan Boğazı'ndan geçerek Güney Çin Denizi'ne açılmıştı.

Deneme seyirleri sırasında Çin'in gelişmiş 4. nesil "J-15T", 5. nesil "J-35" savaş jetleri ile yeni nesil erken uyarı ve kontrol uçağı "KJ-600", uçak gemisi üzerinde test edilmişti.





Liaoning ve Şandong

Çin'in kuzeydoğu eyaleti Liaoning'in adını taşıyan ilk uçak gemisi, 1998'de Ukrayna'dan satın alınan Varyag uçak gemisinin iskeleti üzerine inşa edilmiş ve 2012'de hizmete girmişti.

Kuzey eyaleti Şandong’un adını taşıyan uçak gemisi ise Liaoning'in tasarımı kopya edilerek Çin'de üretilmiş ve 2017'de hizmete alınmıştı.

Gemi sayısı bakımından dünyanın en büyük donanmasına sahip olan Çin, 2035 yılına kadar 6 uçak gemisi filosu oluşturmayı planlıyor.



