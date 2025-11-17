Fransa'dan Ukrayna'ya 100 Rafale savaş uçağı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, resmi ziyaret kapsamında Fransa’ya geldi. Zelenski, başkent Paris’teki Villacoublay Askeri Üssü’nde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından askeri törenle karşılandı.

Zelenski ve Macron, savunma sanayii temsilcileriyle bir araya geldi.

Toplantının ardından Fransa ve Ukrayna arasında yaklaşık 100 adet Rafale savaş uçağı, yeni nesil SAMP/T hava savunma sistemleri, GMF 300 radarları ve insansız hava platformlarının satın alımını içeren 10 yıllık savunma ortaklığına dair niyet mektubu imzalandı. Daha sonra iki lider ortak basın toplantısı düzenledi.

"Rusya savaşmayı seçiyor, Ukrayna’nın caydırıcılığını artırmalıyız"

Cumhurbaşkanı Macron, yaptığı açıklamada Rusya’nın saldırılarını sürdürdüğünü belirterek, "Her şey barış için hazır ancak savaşı sürdürme kararını tek başına alan taraf Rusya’dır. Bizim hedefimiz Ukrayna’yı kendi hava sahasını koruyabilecek ve yeni saldırıları caydırabilecek bir kapasiteye ulaştırmaktır" ifadelerini kullandı.

Macron, ayrıca önümüzdeki üç yıl içinde Ukrayna’ya dron önleme sistemleri ve güdümlü mühimmat sevkiyatlarının devam edeceğini belirtti.

Rusya-Ukrayna arasındaki barışın 2027’den önce sağlanmasını umduğunu söyleyen Macron, bu hedef için yaptırımların artırılması, Rusya’nın enerji gelirlerini destekleyen "gölge filo" faaliyetlerinin engellenmesi ve Avrupa’nın askeri desteğinin kararlı şekilde sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

"Bu, Ukrayna savunması için tarihi bir gün"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise, söz konusu anlaşmayı "Ukrayna savunması için tarihi bir gün" olarak nitelendirdi.

Zelenski, 100 Rafale, yeni nesil SAMP/T hava savunma sistemi, uzun menzilli radarlar ve fırlatma sistemleriyle Ukrayna’nın hava savunma şemsiyesinin tamamen değişeceğini aktararak, bazı üretim süreçlerinin Ukrayna’da ortak tesislerle yapılması ihtimalinin değerlendirildiğini ifade etti. Zelenski, Ukrayna’nın yalnız olmadığını, Fransa’nın verdiği desteğin savaşın gidişatında belirleyici olduğunu ifade etti.

Zelenski ve Macron, törenin ardından Paris’teki Mont Valerien’e giderek çok uluslu karargahı ziyaret etti. Burada üst düzey Fransız askeri yetkililerle kapalı bir değerlendirme toplantısı yapıldı.

Ukrayna-Fransa dron forumu

Zelenski, daha sonra temaslarına Fransa tarafından düzenlenen Fransız-Ukrayna Dron ve Havacılık Forumu’yla devam etti. Forumda Rafale’in silah entegrasyon süreci, GMF 300 radarlarının sahadaki rolü, ortak dron üretimi ve Ukrayna’da yeni ortak tesislerin kurulması gibi başlıklar ele alındı. Taraflar, gelecekte İHA teknolojisinin iki ülke arasında ortak üretim ve teknoloji transferiyle daha da genişletilebileceğini bildirdi.

Fransa teslimatların 2035 yılına kadar aşamalı şekilde tamamlanacağını açıkladı

Fransa Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, anlaşmanın Rafale savaş uçaklarının tam mühimmat paketiyle birlikte Ukrayna’ya teslimini, yeni nesil SAMP/T hava savunma sistemlerinin Ukrayna’ya konuşlandırılmasını, Fransız üretimi GMF 300 yüksek menzilli radarlarının tedarik edilmesini ve yeni insansız hava araçları ile dron önleme sistemlerinin Ukrayna ordusuna verilmesini içerdiği ifade edildi. Açıklamada, ayrıca tüm ekipmanların yeni üretim olacağı ve Fransız ordusunun envaterinden karşılanmayacağı belirtilerek, teslimatların 2035 yılına kadar aşamalı şekilde tamamlanmasının planlandığı aktarıldı.