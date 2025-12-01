Kayseri’de ekipler bir saat arayla yaşanan farklı olaylarda bıçakla yaralanan 2 şahsı araçta buldu

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde husumetliler arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralanırken, yaralı şahıs polis ekipleri tarafından durdurulan araçta bulundu. 1 saat arayla iki benzer olay yaşanırken, Kocasinan ilçesinde bıçakla yaralanan başka bir şahısta polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurularak bulunmuştu.
Melikgazi'ye bağlı Gesi Fatih Mahallesi 2341. Sokakta meydana gelen olayda, aralarında henüz bilinmeyen bir sebepten husumet bulunan Ö.Y. ile M.A. ve E.A. tartışmaya çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ö.Y. bıçaklanarak, yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yerinde yaralanan Ö.Y.’ye rastlamadı. Ekipler tarafından yapılan araştırmalarda Ö.Y.’nin bir araçla olay yerinden ayrıldığını belirlendi. Çalışmalarda Ö.Y.’nin bulunduğu araca Sivas Bulvarı’nda üzerinde rastlayan ekipler, aracı durdurdu. Durdurulan araçta Ö.Y. yaralı şekilde bulunurken, haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Ö.Y.’yi ambulansla hastaneye kaldırıldı. M.A. ve E.A.’da yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Öte yandan ekipler 1 saat arayla 2 farklı şahsı araçlarında bıçakla yaralanmış şekilde buldu. Ö.Y.’nin olayından 1 saat önce Kocasinan ilçesine bağlı Argıncık Mahallesi 3799. Sokak’ta bulunan Argıncık Tevhid Camii yanında gerçekleşen olayda da F.A.E. ile F.A. yaşanan kavga sonucu bıçakla yaralanan F.A.E. aynı sokak üzerinde ilerleyen 38 DS 118 plakalı hafif ticari araçta bulunmuştu. F.A.E. ekipler tarafından haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. F.A.E hastanede tedavi altına alınırken, ekipler F.A.’yı yakalamak başlattığı çalışma sürüyor.