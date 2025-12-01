Kayseri’de ekipler bir saat arayla yaşanan farklı olaylarda bıçakla yaralanan 2 şahsı araçta buldu

Melikgazi'ye bağlı Gesi Fatih Mahallesi 2341. Sokakta meydana gelen olayda, aralarında henüz bilinmeyen bir sebepten husumet bulunan Ö.Y. ile M.A. ve E.A. tartışmaya çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ö.Y. bıçaklanarak, yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yerinde yaralanan Ö.Y.’ye rastlamadı. Ekipler tarafından yapılan araştırmalarda Ö.Y.’nin bir araçla olay yerinden ayrıldığını belirlendi. Çalışmalarda Ö.Y.’nin bulunduğu araca Sivas Bulvarı’nda üzerinde rastlayan ekipler, aracı durdurdu. Durdurulan araçta Ö.Y. yaralı şekilde bulunurken, haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Ö.Y.’yi ambulansla hastaneye kaldırıldı. M.A. ve E.A.’da yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.