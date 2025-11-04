Yeni Şafak
Beraber yaşadığı kadını 75 kez bıçaklayıp öldürdü: '''Alışverişe çıkacağım çocuklara bak’ deyince sinirlendim''

Beraber yaşadığı kadını 75 kez bıçaklayıp öldürdü: '''Alışverişe çıkacağım çocuklara bak’ deyince sinirlendim''

12:544/11/2025, Salı
DHA
Tedaviye alınan Khalılova müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Tedaviye alınan Khalılova müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bursa'da tartıştığı 2 çocuğunun annesi Rus sevgilisi Arzu Khalılova’yı (20) 75 bıçak darbesiyle öldüren Azerbaycan uyruklu Salican Mehmet’in (27) ifadesi ortaya çıktı. Mehmet ifadesinde, sevgilisi Khalılova’nın alışveriş için dışarı çıkacağını ve çocuklara kendisinin bakmasını istediğini bu nedenle çıkan tartışmada öldürdüğünü söylediği belirtildi.

Birlikte yaşayan Arzu Khalılova ile sevgilisi Salican Mehmet arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Mehmet, Khalılova’yı bıçaklamaya başladı. Evden gelen sesleri duyan komşularının ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Salican Mehmet, elinde bıçakla yakalanıp, gözaltına alındı. Vücudunun çeşitli yerlerinden 75 bıçak darbesi alan Arzu Khalılova, ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Khalılova müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Arzu Khalılova’nın hastaneye gelen yakınları fenalık geçirdi.


ÇİFTİN İKİ ÇOCUĞU VAR

Cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na kaldırılan Khalılova, yarın Değirmenlıkızık Yeni Cami’de kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.


Olayla ilgili soruşturma sürerken, çiftin 3,5 ve 2 yaşlarında 2 kız çocuğu olduğu belirtildi. Psikolojik sorunları olduğunu iddia eden Salican Mehmet’in ifadesinde cinayeti itiraf ederek, “Arzu, alışveriş yapmak için dışarı çıkacaktı. Çocuklara benim bakmamı söyleyince, sinirlendim. Aramızda tartışma çıktı. Mutfaktan aldığım bıçakla bıçakladım” dediği belirtildi.




4 YILDIR BİRLİKTE YAŞIYORLARMIŞ

Öte yandan Salican Mehmet hakkında ‘Kasten yaralama’, ‘Kullanmak için uyuşturucu bulundurma’, ‘Ateşli silahlar kanununa muhalefet’ suçlarından 8 kaydı olduğu, yine öldürdüğü sevgilisi Arzu Khalılova’ya yönelik eylemi nedeniyle hakkında ‘Reşit olmayanla cinsel ilişki’ suçundan işlem yapıldığı ortaya çıktı. Salican Mehmet ve Arzu Khalılova’nın 4 yıldır birlikte yaşadığı ve 2 çocuklarının olduğu bildirildi.




#bıçaklama
#kadın cinayeti
#bursa
