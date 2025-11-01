Yeni Şafak
Su dolu çukurda kadın cesedi bulundu

17:371/11/2025, Cumartesi
DHA
Cesedin Emine Aşçı'ya ait olduğu belirlendi
Antalya'nın Serik ilçesinde tarladaki 4 metre derinliğinde su dolu çukurda Emine Aşçı'nın (71), cansız bedeni bulundu.

Şatırlı Mahallesi'ndeki tarlada 4 metre derinliğinde, 40 metre uzunluğundaki su dolu çukurda, saat 14.30 sıralarında ceset görenler, jandarma, itfaiye ve AFAD ekiplerine haber verdi.



Olay yerine gelen ekipler cansız bedeni sudan çıkardı.


İnceleme sonrası Emine Aşçı'ya ait olduğu belirlenen cansız beden otopsi için Antalya Adliye Tıp Kurumu'na götürüldü. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.





