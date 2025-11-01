Akdeniz rüzgarıyla sanat yolculuğu: Antalya Kültür Yolu Festivali başladı





SÜRREALİZMDEN ZAMANSIZ SANATA: ANTALYA’DA RENKLİ SERGİ DURAKLARI





Açılış töreninin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ve protokol heyeti, Haşim İşcan Kültür Merkezi’nde yer alan “Sır” sergisini ziyaret etti. Geleneksel formları çağdaş sanat anlayışıyla buluşturan bu sergi, izleyicileri sanatın gizemli dünyasında derin bir keşfe davet ediyor. Program kapsamında Antalya Kültür Sanat (AKS) bünyesinde yer alan iki önemli sergi de ziyaret edildi. “Rene Magritte: Sürrealist Kıvılcım” sergisi izleyicilere düş ile gerçeğin sınırlarını sorgulatan bir deneyim sunarken, “Zamanın Katmanları” sergisi geçmiş ile bugünü buluşturarak sanatın zamansız dönüşümünü ortaya koyuyor.





Ziyaretler, kentin simge yapılarından Hadrian Kapısı’nda yer alan “Art Meydan” sergisi ile devam etti. Tarihî atmosferiyle dikkat çeken bu alanda kurulan sergi, antik mirasın izlerini çağdaş sanatla buluşturarak ziyaretçilere etkileyici bir görsel deneyim sunuyor. Gün boyunca süren ziyaret programı, Antalya Kültür Yolu Festivali’nin sanatın farklı disiplinlerini bir araya getiren zengin içeriğini gözler önüne serdi.



