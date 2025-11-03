'Kadına yönelik şiddet' suçundan iki yıldır hapisteydi: Tahliye olur olmaz genç kadını öldürüp intihar etti

Olay, sabah erken saatlerde Yakutiye ilçesi Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi'nde meydana geldi. Salih Aybas, kovaladığı Nermin Tirit'i oturduğu sitenin bahçesinde tabancayla vurduktan sonra kendi başına ateş etti. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde, Aybas ile Tirit'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.