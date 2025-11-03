Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Erzurum
'Kadına yönelik şiddet' suçundan iki yıldır hapisteydi: Tahliye olur olmaz genç kadını öldürüp intihar etti

'Kadına yönelik şiddet' suçundan iki yıldır hapisteydi: Tahliye olur olmaz genç kadını öldürüp intihar etti

11:263/11/2025, Pazartesi
DHA
Sonraki haber
İnceleme sonrası Tirit ve Aybas’ın cansız bedenleri Erzurum Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
İnceleme sonrası Tirit ve Aybas’ın cansız bedenleri Erzurum Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Erzurum'da Salih Aybas, sokak ortasında kovaladığı Nermin Tirit'i tabancayla öldürdükten sonra intihar etti. Aybas’ın 2 yıl önce Tirit’e yönelik eylemleri nedeniyle cezaevine girdiği, 22 Ekim'de de tahliye olduğu belirtildi.

Olay, sabah erken saatlerde Yakutiye ilçesi Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi'nde meydana geldi. Salih Aybas, kovaladığı Nermin Tirit'i oturduğu sitenin bahçesinde tabancayla vurduktan sonra kendi başına ateş etti. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde, Aybas ile Tirit'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.


Erzurum Emniyet Müdürü Onur Karaburun, olay yerine gelerek incelemede bulundu. İnceleme sonrası Tirit ve Aybas’ın cansız bedenleri Erzurum Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Nermin Tirit'in Erzurum Teknik Üniversitesi'nde temizlik işçisi olarak çalıştığı, Salih Aybas'ın da Nermin Tirit'e yönelik eylemleri nedeniyle 2023 yılında 'Kadına yönelik şiddet', 'Kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'Tehdit' suçlarından cezaevine girdiği ve 22 Ekim'de tahliye olduğu öğrenildi.




#kadına şiddet
#kadın cinayeti
#erzurum
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KYK E DEVLET BURS SONUÇ EKRANI 2025: KYK BURS BAŞVURU SONUÇ EKRANI AÇILDI MI?