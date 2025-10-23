Üniversitede kadın cinayeti: Üç çocuk annesi ve son sınıf öğrencisiydi

Kayseri'de, 3 çocuk annesi ve Edebiyat Fakültesi Türk Halkbilimi bölümü son sınıf öğrencisi olan 39 yaşındaki Meliha Keskin, eski eşi Ferhat K. tarafından fakülte binasının girişinde pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.

1 /12 Olay, saat 11.30 sıralarında, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Edebiyat Fakültesi’nde meydana geldi. ERÜ Edebiyat Fakültesi Türk Halkbilimi öğrencisi, 3 çocuk annesi Meliha Keskin, fakülte binasının girişinde eski eşi Ferhat K. tarafından pompalı tüfekle vuruldu.

2 /12 İhbar üzerine fakülteye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Keskin, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

3 /12 Keskin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

4 /12 Olay sonrası otomobiliyle kaçarken yakalanan şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alınıp, polis merkezine götürüldü.

5 /12 Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

6 /12 OTOMOBİLİYE KAÇTIĞI ANLAR KAMERADA

Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi önünde 5 yıl önce boşandığı Meliha Keskin’i (39) pompalı tüfekle öldüren Ferhat K.’nin, otomobiliyle kaçtığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

7 /12 Görüntülerde Ferhat K.’nin, eski eşini vurduktan sonra 50 ACL 488 plakalı otomobiline binerek kaçtığı görüldü.

8 /12

9 /12

10 /12

11 /12