Üniversitede kadın cinayeti: Üç çocuk annesi ve son sınıf öğrencisiydi

Kayseri'de, 3 çocuk annesi ve Edebiyat Fakültesi Türk Halkbilimi bölümü son sınıf öğrencisi olan 39 yaşındaki Meliha Keskin, eski eşi Ferhat K. tarafından fakülte binasının girişinde pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.
Olay, saat 11.30 sıralarında, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Edebiyat Fakültesi’nde meydana geldi. ERÜ Edebiyat Fakültesi Türk Halkbilimi öğrencisi, 3 çocuk annesi Meliha Keskin, fakülte binasının girişinde eski eşi Ferhat K. tarafından pompalı tüfekle vuruldu.
İhbar üzerine fakülteye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Keskin, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Keskin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Olay sonrası otomobiliyle kaçarken yakalanan şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alınıp, polis merkezine götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
OTOMOBİLİYE KAÇTIĞI ANLAR KAMERADA
Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi önünde 5 yıl önce boşandığı Meliha Keskin’i (39) pompalı tüfekle öldüren Ferhat K.’nin, otomobiliyle kaçtığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Görüntülerde Ferhat K.’nin, eski eşini vurduktan sonra 50 ACL 488 plakalı otomobiline binerek kaçtığı görüldü.