Tartışma bıçaklı kavgaya döndü: Bir yaralı

23:4426/11/2025, Çarşamba
IHA
Kavganın çıkış nedeninin detaylı olarak araştırıldığı bildirildi.

Muğla'da henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sonucunda bıçak darbesiyle yaralanan yaşı küçük bir kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

Muğla’nın Menteşe ilçesi Kiramettin Mahallesi’nde meydana gelen bıçaklı kavgada, bir kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Şüpheli, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Muğla’nın merkez ilçesi Kiramettin Mahallesi Menteşe konutlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin durumu fark etmesi ve 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kavga sonucunda bıçak darbesiyle yaralanan yaşı küçük bir kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumuna iyi olduğu bildirildi. Olay yerinden kaçmaya çalışan bıçaklama eylemini gerçekleştiren şüpheli, polis ekiplerinin yürüttüğü titiz çalışma sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak Menteşe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından soruşturma başlatıldığı ve olayın çıkış nedeninin detaylı olarak araştırıldığı öğrenildi.



