Evde tavuk yemeği faciası: Üç kardeşten biri hayatını kaybetti

23:0226/11/2025, Çarşamba
DHA
Sonraki haber
18 yaşındaki genç kızın hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son günlerde Türkiye gündemini meşgul eden zehirlenme vakalarına bir yenisi daha eklendi. Muğla'da evde yaptıkları tavuk yemeğinden yiyen üç kardeş zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu. Kardeşlerden 18 yaşındaki Neslinur Topal, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuran 3 kardeşten Neslinur Topal (18) hayatını kaybetti.

Ortaköy Mahallesi’ndeki evlerinde tavuk yemeği yedikten sonra rahatsızlanan Neslinur Topal ve kardeşleri F.T. (10) ile R.T. (12), zehirlenme şüphesiyle Fethiye Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Bir kardeş öldü, ikisinin hayati tehlikesi bulunuyor

Tedavi altına alınan kardeşlerden durumu ağır olan Neslinur Topal, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Neslinur Topal, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Diğer 2 kardeşin ise hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



