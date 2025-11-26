Yeni Şafak
Kocaeli’de 15 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

17:4126/11/2025, Çarşamba
IHA
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırılan 15 lise öğrencisi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Burak Reis Caddesi’ndeki Fatih Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde meydana geldi.

Okuldaki bazı öğrencilerde henüz belirlenemeyen nedenle mide bulantısı ve kusma şikayetleri görüldü. İdarecilerin ihbarı üzerine okula sağlık ekipleri sevk edildi. Rahatsızlanan 15 öğrenci, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Hastanelerde tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildikleri öğrenildi.

Gıda numuneleri inceleniyor

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri okul kantininde satılan gıdalardan ve öğrencilerin tükettiği ürünlerden numune alırken olaya ilişkin inceleme devam ediyor.





