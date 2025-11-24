Yeni Şafak
Çorum’da zehirlenme şüphesi: 5 öğrenci hastaneye başvurdu

23:0124/11/2025, Pazartesi
IHA
Alaca Devlet Hastanesi
Alaca Devlet Hastanesi

Çorum'da okuldan çıktıktan sonra tavuk döner yiyen 5 lise öğrencisi bir süre sonra mide bulantısı ve kusma şikayetleri yaşadı. Acil serviste müdahale edilen öğrencilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Çorum’un Alaca ilçesinde okuldan çıktıktan sonra tavuk döner yiyen 5 lise öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.


Olay, Alaca ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.K. (13), Ö.D.D. (13), A.M. (14), A.A. (14) ve E.G. (14) isimli 5 lise öğrencisi, okuldan ayrıldıktan sonra ilçe merkezinde bulunan bir işletmeden aldıkları tavuk döneri yedi. Bir süre sonra mide bulantısı ve kusma şikayetleri yaşamaya başlayan öğrenciler, kendi imkanlarıyla Alaca Devlet Hastanesine başvurdu. Acil serviste ilk müdahaleleri yapılan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.



#Çorum
#Zehirlenme
#Öğrenci
