Zehirlenme şüphesinde ilk adres ALO 114

Bu süreçte en kritik rolü üstlenen birim ise Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’ne bağlı Ulusal Zehir Danışma Merkezi (ALO 114 UZEM). Merkez, yılın 365 günü, 7/24 hem vatandaşlara hem sağlık çalışanlarına tıbbi destek sağlıyor. Yeni Şafak’a konuşan UZEM Hekimi Kader Bala Erdoğan, merkezin günlük ortalama bin çağrı aldığını belirterek vatandaşların acil durumlarda UZEM’i doğrudan arayabileceğini söyledi. Erdoğan, UZEM’in yalnızca bilgi veren bir hat olmadığını, aynı zamanda hastanelerdeki tedavi süreçlerini yönlendiren önemli bir sağlık destek merkezi olduğunu vurguladı. Merkezde halk sağlığı uzmanları, anestezi uzmanları ve zehirlenme konusunda eğitimli hekimlerin yanı sıra deneyimli sağlık personelinin görev yaptığı bildirildi. Çağrıların hem hastanelerden hem de evlerden geldiğini belirten Erdoğan, ilk aşamada yardımcı sağlık çalışanlarının çağrıları yanıtladığını, daha sonra risk değerlendirmesine göre uzman hekimlere aktarıldığını anlattı. Erdoğan, “Gerekli olduğunda 112 ile koordinasyon sağlanıyor. Hastayla ilgili tüm süreç kayıt altına alınıyor ve takip ediliyor” şeklinde konuşu.