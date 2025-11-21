Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Zehirlenme şüphesinde ilk adres ALO 114

Zehirlenme şüphesinde ilk adres ALO 114

Saliha Engin
04:0021/11/2025, Cuma
G: 21/11/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Ulusal Zehir Danışma Merkezi (ALO 114 UZEM).
Ulusal Zehir Danışma Merkezi (ALO 114 UZEM).

Son günlerde art arda yaşanan zehirlenme vakaları ve bir ailenin kimyasal maruziyet sonucu yaşamını yitirmesi, dikkatleri zehirlenmelere karşı doğru müdahale yöntemlerine çevirdi.

Bu süreçte en kritik rolü üstlenen birim ise Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’ne bağlı Ulusal Zehir Danışma Merkezi (ALO 114 UZEM). Merkez, yılın 365 günü, 7/24 hem vatandaşlara hem sağlık çalışanlarına tıbbi destek sağlıyor. Yeni Şafak’a konuşan UZEM Hekimi Kader Bala Erdoğan, merkezin günlük ortalama bin çağrı aldığını belirterek vatandaşların acil durumlarda UZEM’i doğrudan arayabileceğini söyledi. Erdoğan, UZEM’in yalnızca bilgi veren bir hat olmadığını, aynı zamanda hastanelerdeki tedavi süreçlerini yönlendiren önemli bir sağlık destek merkezi olduğunu vurguladı. Merkezde halk sağlığı uzmanları, anestezi uzmanları ve zehirlenme konusunda eğitimli hekimlerin yanı sıra deneyimli sağlık personelinin görev yaptığı bildirildi. Çağrıların hem hastanelerden hem de evlerden geldiğini belirten Erdoğan, ilk aşamada yardımcı sağlık çalışanlarının çağrıları yanıtladığını, daha sonra risk değerlendirmesine göre uzman hekimlere aktarıldığını anlattı. Erdoğan, “Gerekli olduğunda 112 ile koordinasyon sağlanıyor. Hastayla ilgili tüm süreç kayıt altına alınıyor ve takip ediliyor” şeklinde konuşu.



#Zehirlenme
#Acil Servis
#Toplum
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Cuma namazı saatleri açıklandı 21 Kasım 2025 : İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 ilde cuma ezanı saat kaçta okunacak? İşte Diyanet il il cuma namaz vakitleri