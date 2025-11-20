Yeni Şafak
Fatih'te bir zehirlenme vakası daha: Otelde kalan 2 kardeş hastaneye başvurdu

10:1820/11/2025, Perşembe
Fatih'te, iki gün önce Hollanda'dan gelen ve otelde kalan 2 kardeş mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetiyle hastaneye başvurdu, kardeşlerden biri tedavi altına alındı.

Hollanda'dan Türkiye'ye 17 Kasım'da gelen Emine O. (15) ve Sadegül O. (29), dün İstanbul'un farklı noktalarında çeşitli yiyecekler tükettikten sonra bugün mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetiyle İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin Acil Servisi'ne başvurdu.

Burada yapılan kontrollerin ardından Sadegül O. taburcu edilirken, Emine O'nun Çocuk Acil Servisi'nde tedbir amaçlı tedavisi sürüyor.



