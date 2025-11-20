Yeni Şafak
İstanbul'da tanker gemisinde zehirlenme vakası: Geminin 2. kaptanı gözaltına alındı

20/11/2025, Perşembe
Marmara Denizi'nde tankerdeki zehirlenme olayına ilişkin soruşturma sürüyor.
İstanbul Valiliği, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın 2 mil güneyinde bulunan Panama bayraklı Swanlake isimli tanker gemisinde 1 kişinin öldüğü zehirlenme olayına ilişkin geminin 2. kaptanının yürütülen soruşturma kapsamında savcılık talimatıyla gözaltına alındığını bildirdi.

Dün akşam saatlerinde Demokrasi ve Özgürlükler Adası açıklarında zehirlenme vakası yaşanan Panama bayraklı Swanlake isimli tanker, olay sonrası Kartal açıklarına demirledi.

Valilikten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Sahil Güvenlik, olay yeri inceleme ve AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekiplerinin gemide yaptığı incelemede, geminin slop tankını kimyasalla temizlemeye giren ilk mürettebatın zehirlenerek olay yerinde hayatını kaybettiği, onu kurtarmaya çalışan diğer iki mürettebatın da kimyasaldan etkilenerek zehirlendiği belirlenmiştir. Tank içerisinde yapılan incelemede yüksek miktarda amonyak, hidrojen sülfür ve VOC (organik uçucu gaz) tespit edilmiştir. Zehirlenen iki mürettebat, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmış olup, hayati tehlikeleri devam etmektedir"
Rusya vatandaşı 13 kişilik mürettebatın bulunduğu gemideki diğer 9 kişinin tahliye edildiği aktarılan açıklamada,
"Gemi kaptanı, gemide bulunma zorunluluğu nedeniyle gemide bırakılmıştır. Geminin 2. kaptanı ise yürütülen soruşturma kapsamında savcılık talimatıyla gözaltına alınmıştır"
bilgisi verildi.

Ne olmuştu?

İstanbul Valiliği, dün, saat 17.30 sıralarında Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın 2 mil güneyinde bulunan Panama bayraklı Swanlake isimli tankerde zehirlenme meydana geldiği ihbarı üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik, Deniz Polisi, UMKE ve AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekipleri sevk edildiğini açıklamıştı.

Tankerin soğuk tank kısmında oluşan sızıntıdan kaynaklandığı değerlendirilen olayda, mürettebattan 1 kişinin yaşamını yitirdiği belirlenmişti. Zehirlenen 2 kişi ise gözetim altına alınmıştı.

Rusya vatandaşı toplam 13 kişiden oluşan mürettebatın tahliyesine yönelik çalışma yürütülmüştü.

Öte yandan, olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.


Baraj doluluk oranları belli oldu! İşte 20 Kasım 2025 İstanbul 'İSKİ baraj doluluk oranları'