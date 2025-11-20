İstanbul'da tanker gemisinde zehirlenme vakası: Geminin 2. kaptanı gözaltına alındı

İstanbul Valiliği, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın 2 mil güneyinde bulunan Panama bayraklı Swanlake isimli tanker gemisinde 1 kişinin öldüğü zehirlenme olayına ilişkin geminin 2. kaptanının yürütülen soruşturma kapsamında savcılık talimatıyla gözaltına alındığını bildirdi.
Dün akşam saatlerinde Demokrasi ve Özgürlükler Adası açıklarında zehirlenme vakası yaşanan Panama bayraklı Swanlake isimli tanker, olay sonrası Kartal açıklarına demirledi.
Valilikten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
Ne olmuştu?
İstanbul Valiliği, dün, saat 17.30 sıralarında Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın 2 mil güneyinde bulunan Panama bayraklı Swanlake isimli tankerde zehirlenme meydana geldiği ihbarı üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik, Deniz Polisi, UMKE ve AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekipleri sevk edildiğini açıklamıştı.
Tankerin soğuk tank kısmında oluşan sızıntıdan kaynaklandığı değerlendirilen olayda, mürettebattan 1 kişinin yaşamını yitirdiği belirlenmişti. Zehirlenen 2 kişi ise gözetim altına alınmıştı.
Rusya vatandaşı toplam 13 kişiden oluşan mürettebatın tahliyesine yönelik çalışma yürütülmüştü.
Öte yandan, olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.