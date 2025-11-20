Zehirlenme yaşanan tanker gemisi günün ilk ışıklarıyla görüntülendi

Olay, dün akşam saatlerinde Demokrasi ve Özgürlükler Adası açıklarında bulunan Panama bayraklı Swanlake isimli tanker gemisinde meydana geldi. Gemideki 3 mürettebat bilinmeyen bir nedenle zehirlendi. Durumun bildirilmesi üzerine gemiye sağlık ve ilgili ekipler sevk edildi.