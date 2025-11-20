Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Zehirlenme yaşanan tanker gemisi günün ilk ışıklarıyla görüntülendi

Zehirlenme yaşanan tanker gemisi günün ilk ışıklarıyla görüntülendi

09:1420/11/2025, Perşembe
IHA
Sonraki haber
Swanlake isimli tanker
Swanlake isimli tanker

Dün akşam saatlerinde Demokrasi ve Özgürlükler Adası açıklarında zehirlenme vakası yaşanan Panama bayraklı Swanlake isimli tanker, olay sonrası Kartal açıklarına demirledi. Gemide 1 kişi hayatını kaybederken, 2 mürettebat hastaneye kaldırıldı. Olayın yaşandığı gemi günün ilk ışıklarıyla görüntülendi.

Olay, dün akşam saatlerinde Demokrasi ve Özgürlükler Adası açıklarında bulunan Panama bayraklı Swanlake isimli tanker gemisinde meydana geldi. Gemideki 3 mürettebat bilinmeyen bir nedenle zehirlendi. Durumun bildirilmesi üzerine gemiye sağlık ve ilgili ekipler sevk edildi.


Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, zehirlenen 2 mürettebat sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Yaşanan olayın ardından tanker güvenlik amacıyla Kartal açıklarına çekilerek burada demirledi. Zehirlenmenin yaşandığı gemi, günün ilk ışıklarıyla birlikte görüntülendi.




#zehirlenme
#gemi
#panama
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Taşerona kadro müjdesi için son viraja girildi! 4D'li işçilerin maaşları artacak ek haklar gelecek