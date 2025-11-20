Zehirlenme yaşanan tanker gemisi günün ilk ışıklarıyla görüntülendi

Dün akşam saatlerinde Demokrasi ve Özgürlükler Adası açıklarında zehirlenme vakası yaşanan Panama bayraklı Swanlake isimli tanker, olay sonrası Kartal açıklarına demirledi. Gemide 1 kişi hayatını kaybederken, 2 mürettebat hastaneye kaldırıldı. Olayın yaşandığı gemi günün ilk ışıklarıyla görüntülendi.
Olay, dün akşam saatlerinde Demokrasi ve Özgürlükler Adası açıklarında bulunan Panama bayraklı Swanlake isimli tanker gemisinde meydana geldi. Gemideki 3 mürettebat bilinmeyen bir nedenle zehirlendi. Durumun bildirilmesi üzerine gemiye sağlık ve ilgili ekipler sevk edildi.
Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, zehirlenen 2 mürettebat sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaşanan olayın ardından tanker güvenlik amacıyla Kartal açıklarına çekilerek burada demirledi. Zehirlenmenin yaşandığı gemi, günün ilk ışıklarıyla birlikte görüntülendi.