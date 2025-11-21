Gaziantep Geri Gönderme Merkezi’nde zehirlenme şüphesi: Valilikten açıklama geldi

İl Göç İdaresi’ne bağlı Geri Gönderme Merkezi’nde akşam yemeğinin ardından 56 kişi mide bulantısı ve ishal şikayetlerini yetkililere bildirdi. Zehirlenme teşhisi koyulan 56 kişiden 48’i tedavilerinin ardından taburcu edilirken, Valilikten konuya ilişkin açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Tedavileri tamamlanan 48 kişi aynı gün içinde ayakta tedavi edilmiş, sağlık durumlarında bir olumsuzluk olmaması sebebiyle geri gönderme merkezine dönüş yapmıştır." ifadelerine yer verildi.
Gaziantep’in Oğuzeli ilçesinde bulunan Geri Gönderme Merkezinde 56 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Yapılan müdahalenin ardından yabancı uyruklu vatandaşlardan 48’i taburcu edildi.
Gaziantep’te bulunan İl Göç İdaresi’ne bağlı Geri Gönderme Merkezi’nde verilen akşam yemeğinin ardından mide bulantısı ve ishal şikayetleri yaşayan 56 kişi, durumu yetkililere bildirdi. Kentteki çeşitli hastaneye kaldırılan yabancı uyruklu vatandaşlar, acil servislerde tedavi altına alındı. Doktorların gıda zehirlenmesi teşhisi koyduğu 56 kişiden 48’i tedavilerinin ardından taburcu edilirken, 8 kişinin tedavileri sürüyor.
Valilik inceleme başlattı
Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada olayla ilgili inceleme başlatıldığı ve 8 kişinin ise durumlarının iyi olduğu, tedbir amaçlı müşahade altında tutulduğu belirtildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: