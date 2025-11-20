Esenyurt’ta binada yapılan ilaçlamadan zehirlendiler: 7 kişi hastaneye kaldırıldı

"Esenyurt’ta bir binanın bodrum katında yapılan ilaçlama nedeniyle, aralarında 1 bebeğin de bulunduğu toplamda 7 vatandaşımız zehirlenme şüphesiyle etkilenmiştir. Olay yerine süratle 5 ambulans, 1 UMKE aracı ve toplam 17 sağlık personeli yönlendirilmiştir. Bölgeye ulaşan 112 Acil Sağlık ekiplerimizin müdahalesinin ardından vatandaşlarımız hastaneye kaldırılmıştır. Tüm vatandaşlarımızın genel sağlık durumları iyidir ve tedavileri sürmektedir"