Marmara Denizi'nde tankerdeki zehirlenme olayına ilişkin geminin 2. kaptanı adliyede

15:0320/11/2025, Perşembe
AA
Şüpheli, Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.
Şüpheli, Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın yaklaşık 2 mil güneyinde bulunan Panama bayraklı tanker gemisinde 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı zehirlenme olayında gözaltına alınan geminin 2. Kaptanı adliyeye sevk edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan geminin 2. kaptanının işlemleri tamamlandı.

Şüpheli, Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.


Ne olmuştu?


İstanbul Valiliği, dün, saat 17.30 sıralarında Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın 2 mil güneyinde bulunan Panama bayraklı Swanlake isimli tankerde zehirlenme meydana geldiği ihbarı üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik, Deniz Polisi, UMKE ve AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekipleri sevk edildiğini açıklamıştı.

Tankerin soğuk tank kısmında oluşan sızıntıdan kaynaklandığı değerlendirilen olayda, mürettebattan Urashev Zaur'un (32) yaşamını yitirdiği belirlenmişti. Zehirlenen Rus vatandaşları B.S. (19) ile A.G. (23) ise hastanede gözetim altına alınmıştı.

Rusya vatandaşı 9 mürettebatının tahliye edildiği gemi, ekiplerin eşliğinde Kartal açıklarında demirletilmişti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, Sahil Güvenlik Heybeliada Kolluk Destek Tim Komutanlığı ekipleri geminin 2. kaptanını gözaltına almıştı.


