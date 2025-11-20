DKMP'den 'kızılgeyik' paylaşımı: Unutulmaz bir bakış attı

Dünya üstündeki en büyük geyik türlerinden olan, Avrupa, Kafkas Dağları bölgesinde, Hazar Denizi'nin batısında ve Anadolu'da yaşayan kızılgeyik, DKMP Genel Müdürlüğü'nün yaban hayatın izlenmesi için kurduğu fotokapana yansıdı. İri cüssesi, uzun boynuzları ile görüntülenen geyiğin, gür sesi de fotokapan tarafından kaydedildi.