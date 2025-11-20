Yeni Şafak
DKMP'den 'kızılgeyik' paylaşımı: Unutulmaz bir bakış attı

14:4520/11/2025, Perşembe
DHA
İri cüssesi, uzun boynuzları ile görüntülenen geyiğin, gür sesi de fotokapan tarafından kaydedildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nün yaban hayatın izlenmesi amacıyla kurduğu fotokapana kızılgeyik yansıdı.

Dünya üstündeki en büyük geyik türlerinden olan, Avrupa, Kafkas Dağları bölgesinde, Hazar Denizi'nin batısında ve Anadolu'da yaşayan kızılgeyik, DKMP Genel Müdürlüğü'nün yaban hayatın izlenmesi için kurduğu fotokapana yansıdı. İri cüssesi, uzun boynuzları ile görüntülenen geyiğin, gür sesi de fotokapan tarafından kaydedildi.

DKMP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda,
"Kızıl geyik önce güçlü sesiyle ormanın sessizliğini bozuyor, ardından fotokapanımıza unutulmaz bir bakış atıyor" denildi.
