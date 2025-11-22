Yurtta zehirlenme şüphesi: 70 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Adıyaman’ın Besni ilçesindeki Adıyaman Üniversitesi Besni Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin kaldığı Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı kız yurdunda yaşandı. Akşam yemeğinden sonra bazı öğrencilerde karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetleri görülürken, sağlık ekiplerine haber verildi. Yurda gelen sağlık ekipleri, zehirlenme belirtilerinin görüldüğü öğrencileri ambulanslarla Besni Devlet Hastanesine kaldırdı. Acil serviste tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.