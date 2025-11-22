Yeni Şafak
Yurtta zehirlenme şüphesi: 70 öğrenci hastaneye kaldırıldı

20:2722/11/2025, Cumartesi
G: 22/11/2025, Cumartesi
DHA
Besni Devlet Hastanesi
Adıyaman'da KYK'da kalan Besni Meslek Yüksekokulu öğrencileri, akşam yemeğinden sonra karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, neden zehirlendiklerine ilişkin inceleme yapılacak.

Adıyaman’ın Besni ilçesindeki KYK yurdunda kalan yaklaşık 70 öğrenci, yedikleri yemekten sonra zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Adıyaman’ın Besni ilçesindeki Adıyaman Üniversitesi Besni Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin kaldığı Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı kız yurdunda yaşandı. Akşam yemeğinden sonra bazı öğrencilerde karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetleri görülürken, sağlık ekiplerine haber verildi. Yurda gelen sağlık ekipleri, zehirlenme belirtilerinin görüldüğü öğrencileri ambulanslarla Besni Devlet Hastanesine kaldırdı. Acil serviste tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Akşam yemeğinde tavuk yedikleri öğrenilen öğrencilerin tam olarak neden zehirlendiklerinin yapılacak incelemenin ardından ortaya çıkacağı belirtildi. İlçeye giden Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, öğrencileri hastanede ziyaret ederek durumları hakkında bilgi aldı.



