Rize'de zehirlenme şüphesi: Yurtta tatlı yiyen 40 öğrenci hastanelik oldu

Edinilen bilgiye göre dün akşam saatlerinde kentteki bir kız öğrenci yurdunda meydana geldi. Akşam yemeği sonrası sütlü tatlı yiyen 40 öğrenci, baş dönmesi, mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetleriyle hastaneye başvurdu.