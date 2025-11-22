Yeni Şafak
Rize'de zehirlenme şüphesi: Yurtta tatlı yiyen 40 öğrenci hastanelik oldu

16:3222/11/2025, Cumartesi
DHA
Kız yurdunda tatlı yiyen 40 öğrenci hastanelik oldu
Rize'de kız öğrenci yurdunda sütlü tatlı yiyen 40 öğrenci, zehirlenme şüphesi ile hastaneye kaldırıldı. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre dün akşam saatlerinde kentteki bir kız öğrenci yurdunda meydana geldi. Akşam yemeği sonrası sütlü tatlı yiyen 40 öğrenci, baş dönmesi, mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetleriyle hastaneye başvurdu.

Öğrenciler, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedaviye alındı.

Genel durumları iyi olan öğrencilerin tedavileri sürerken, konuyla ilgili inceleme başlatıldı.




