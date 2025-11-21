Yeni Şafak
Zehirlenme kabusu bitmiyor: İstanbul'da 25 kişi hastaneye başvurdu

19:2721/11/2025, Cuma
DHA
Güner, tedavi altına alınan vatandaşlarının sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.
Güner, tedavi altına alınan vatandaşlarının sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Son dönemde sıkça yaşanan zehirlenme vakalarına İstanbul'da bir yenisi daha eklendi. Şişli'de aynı restoranda yemek yiyen 25 kişi gıda zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, Şişli'de aynı restoranda yemek yiyen 25 kişinin zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurduğunu açıkladı.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Güner, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İstanbul’un Şişli ilçesinde bir işletmede yemek yiyen bazı vatandaşlarımız, gıda zehirlenmesi şüphesiyle çevredeki hastanelere başvurmuştur. Olayla ilgili olarak toplam 25 kişi sağlık kuruluşlarına müracaat etmiştir. Başvuruda bulunan vatandaşlarımızın genel sağlık durumları iyi olup, gerekli tıbbi değerlendirme ve tedavileri yapılmaktadır." ifadelerine yer verdi.



