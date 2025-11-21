Yeni Şafak
Tokat’ta zehirlenme şüphesi: 5 lise öğrencisi hastanelik oldu

16:5021/11/2025, Cuma
IHA
5 lise öğrencisi yemek yedikten sonra hastaneye kaldırıldı
Tokat’ta Zübeyde Anadolu Lisesi’nde eğitim gören 5 öğrenci, öğle arası sipariş verdikleri tavuk dürümü yedikten bir süre sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre Z.U., E.İ., A.K., M.A. ve B.C. kent merkezindeki bir işletmeden tavuk dürüm sipariş verdi. Öğrenciler yemekleri tükettikten sonra rahatsızlandı. Öğrencilerin durumunun kötüleşmesi üzerine 5 öğrenci, Tokat Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu, müşahede altında tutuldukları öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken işletmeden numune alındığı ve gerekli kontrollerin yapıldığı öğrenildi.





#Tokat
#zehirlenme
#tavuk dürüm
