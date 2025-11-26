Tokat’ta 19 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Edinilen bilgilere göre, öğrencilerden 8’i Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi’ne, 11’i ise Tokat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanelerde ayakta tedavi edilen öğrenciler taburcu edildi. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, söz konusu işletmeden numune alındığı öğrenildi. Sağlık ekiplerinin raporlarının ardından kesin nedenin netlik kazanacağı bildirildi.