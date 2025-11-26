Yeni Şafak
Tokat’ta 19 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

17:3126/11/2025, Çarşamba
IHA
Kent merkezi Gaziosmanpaşa Ortaokulu’nda eğitim-öğretim gören 19 öğrenci, kentteki bir işletmeden sipariş ettikleri tavuk dürüm ve tükettikleri tatlının ardından rahatsızlandı.

Edinilen bilgilere göre, öğrencilerden 8’i Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi’ne, 11’i ise Tokat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanelerde ayakta tedavi edilen öğrenciler taburcu edildi. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, söz konusu işletmeden numune alındığı öğrenildi. Sağlık ekiplerinin raporlarının ardından kesin nedenin netlik kazanacağı bildirildi.








