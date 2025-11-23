Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Muğla
Marmaris'te su alıp yarısı batan tekneden yakıt sızıntısına karşı önlem alındı

Marmaris'te su alıp yarısı batan tekneden yakıt sızıntısına karşı önlem alındı

19:5923/11/2025, Pazar
AA
Sonraki haber
Ekipler tarafından tekneden yakıt sızıntısının yayılmaması için önlem alındı.
Ekipler tarafından tekneden yakıt sızıntısının yayılmaması için önlem alındı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde su alıp yarısı batan tekneden yakıt sızıntısı nedeniyle önlem alındı.

İçmeler Mahallesi'nde kıyıya bağlı bir tekne, henüz belirlenemeyen nedenle su almaya başladı.

Yarısı suya gömülen tekneden yakıt sızıntısı yaşanması nedeniyle bölgeye Sahil Güvenlik ve Muğla Kent Hizmetleri İnşaat Turizm Taşımacılık Ticari İşletmecilik İletişim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (MUTTAŞ) ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından tekneden yakıt sızıntısının yayılmaması için önlem alındı.



#Marmaris
#Muğla
#Sahil Güvenlik
#Tekne
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
'Nerede olsa varlığını gösteren kimse unutulmaz' anlamına gelen atasözüne göre hangisi 'kaybolmaz'? 23 Kasım Milyoner sorusu