Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Marmara Denizi'nde makine arızası yaşayan tekne kurtarıldı

Marmara Denizi'nde makine arızası yaşayan tekne kurtarıldı

13:177/11/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu müdahale etti
KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu müdahale etti

Marmara Denizi'nde, Yenikapı açıklarında sürüklenen ve içinde 4 kişi bulunan tekne kurtarıldı.

Marmara Denizi'nde, Yenikapı açıklarında sürüklenen ve içinde 4 kişi bulunan tekne kurtarıldı.


Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Yenikapı açıklarında makine arızası yaşayan ve içinde 4 kişi bulunan 10 metre boyundaki tekne, KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Yenikapı’da emniyete alındı." ifadeleri kullanıldı.



#Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü
#tekne
#Yenikapı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 2026 başvuru tarihi belli oldu! LGS başvurusu ne zaman, nasıl yapılacak?