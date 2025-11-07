Marmara Denizi'nde makine arızası yaşayan tekne kurtarıldı

KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu müdahale etti
Marmara Denizi'nde, Yenikapı açıklarında sürüklenen ve içinde 4 kişi bulunan tekne kurtarıldı.
Marmara Denizi'nde, Yenikapı açıklarında sürüklenen ve içinde 4 kişi bulunan tekne kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Yenikapı açıklarında makine arızası yaşayan ve içinde 4 kişi bulunan 10 metre boyundaki tekne, KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Yenikapı’da emniyete alındı." ifadeleri kullanıldı.
#Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü
#tekne
#Yenikapı