İki Tofaş araç kafa kafaya çarpıştı: 2’si ağır 3 yaralı var

Kaza sonrası Fethiye-Muğla karayolu her iki yönde trafiğe kapatıldı. Her iki yönde de uzun araç kuyrukları oluştu. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 2’sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazaya karışan araçların bölgeden kaldırılması ve yolun temizlenmesi ile yolda trafik akışı normale döndü.



