İki Tofaş araç kafa kafaya çarpıştı: 2’si ağır 3 yaralı var

22:5726/11/2025, Çarşamba
IHA
Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde iki Tofaş aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 2’si ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Fethiye Muğla Karayolu’nda saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.T. idaresindeki 34 AB 2480 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, Fethiye yönünden Muğla’ya ilerlerken iddiaya göre tali yoldan çevre yoluna kontrolsüzce çıkan S.B. yönetimindeki 48 ATH 180 plakalı Fiat Tofaş araçla çarpıştı. 

Kazada 3 kişi sıkışarak yaralanırken, çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri araçlarda sıkışan yaralıları çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından da ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası Fethiye-Muğla karayolu her iki yönde trafiğe kapatıldı. Her iki yönde de uzun araç kuyrukları oluştu. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 2’sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazaya karışan araçların bölgeden kaldırılması ve yolun temizlenmesi ile yolda trafik akışı normale döndü.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


