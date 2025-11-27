Uzaklaştırma kararı bitti: Tartıştığı eşini pompalı tüfekle öldürdü

Olay, sabah saatlerinde Kırklarsırtı Mahallesi Celal Bayar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; alkollü Ali Çelikaslan, kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı için eşi Emine Çelikaslan'la tartıştı. İşe gitmek için dışarı çıkan 4 çocuk annesi Emine Çelikaslan, evin önünde eşi tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Çelikaslan kanlar içinde yere yığılırken, eşi olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptığı kontrolde Çelikaslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.