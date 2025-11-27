Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Mersin
Uzaklaştırma kararı bitti: Tartıştığı eşini pompalı tüfekle öldürdü

Uzaklaştırma kararı bitti: Tartıştığı eşini pompalı tüfekle öldürdü

10:3027/11/2025, Perşembe
DHA
Sonraki haber
Ailenin komşuları, çiftin mahalleye kiracı olarak yeni taşındıklarını, tanımadıklarını bildirdi.
Ailenin komşuları, çiftin mahalleye kiracı olarak yeni taşındıklarını, tanımadıklarını bildirdi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde Ali Çelikaslan (46), kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı için tartıştığı eşi Emine Çelikaslan'ı pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Uzaklaştırma kararı 3 hafta önce biten şüpheli, polis merkezine giderek teslim oldu.

Olay, sabah saatlerinde Kırklarsırtı Mahallesi Celal Bayar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; alkollü Ali Çelikaslan, kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı için eşi Emine Çelikaslan'la tartıştı. İşe gitmek için dışarı çıkan 4 çocuk annesi Emine Çelikaslan, evin önünde eşi tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Çelikaslan kanlar içinde yere yığılırken, eşi olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptığı kontrolde Çelikaslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.


Çelikaslan'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Ali Çelikaslan ise polis merkezine giderek teslim oldu. Çiftin şiddetli geçimsizlik yaşadığı, Emine Çelikaslan'ın uzaklaştırma kararı aldırdığı ve bu kararın da 3 hafta önce sona erdiği belirtildi. Ailenin komşuları, çiftin mahalleye kiracı olarak yeni taşındıklarını, tanımadıklarını bildirdi.



#mersin
#tarsus
#uzaklaştırma kararı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA? Az önce deprem mi oldu? 27 KASIM 2025 AFAD ve Kandilli son depremler listesi