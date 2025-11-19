Yeni Şafak
Yolun karşısına geçerken kamyonetin çarptığı kadın hayatını kaybetti

21:5719/11/2025, Çarşamba
IHA
Düzce’de yolun karşısına geçerken kamyonetin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Kaza, D-100 karayolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Kaynaşlı’dan Düzce istikametine seyir halinde olan H.K. (23) idaresindeki 16 AGE 460 plakalı kamyonet, beton bariyerlerin olduğu bölgede yolun karşısına geçmeye çalışan Emine Akdemir’e (75) çarptı.

Yaşlı kadını yaklaşık 200 metre sürükledi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri Emine Akdemir’in hayatını kaybettiğini belirledi.

 Olay yerine gelen yaşlı kadının yakınları sinir krizleri geçirirken, kaza sebebi ile yol tek şeritten verildi. Olay yeri inceleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından yaşlı kadının cenazesi morga kaldırılırken, trafik normal seyrine döndü.

Öte yandan otomobilin sürücüsü H.K., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kazanın meydana geldiği bölgede bir evin güvenlik kamerasına kaza anı anbean yansıdı.

#Düzce
#Trafik kazası
#Kadın
