Üniversitede rehine krizi: Üniversiteden açıklama geldi

15:0226/11/2025, Çarşamba
G: 26/11/2025, Çarşamba
DHA
Üniversitede rehine krizi: Üniversiteden açıklama geldi
26 Kasım, Çarşamba

Edinilen bilgiye göre, Gümüşhane Üniversitesi'nin Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki merkez kampüsünde bulunan Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde görevli olan ve uzman çavuşluktan geçtiği öğrenilen H.T., henüz bilinmeyen bir nedenle tabancayla aynı fakültede çalışan D.B. adlı kadın memuru rehin aldı.




ÇATILARA KESKİN NİŞANCILAR YERLEŞTİRİLDİ


Olayın ardından bölgeye çok sayıda Özel Hareket polisi sevk edildi. Okulun etrafı boşaltılarak, çatılara keskin nişancılar yerleştirildi. Hem kampüs alanına hem de fakülteye giriş ve çıkışların kontrol altına alındı.



ÜNİVERSİTEDEN AÇIKLAMA: OLAY KONTROL ALTINA ALINDI


Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada, "Üniversitemizde bugün yaşanan ve hepimizi derinden üzen bir hadise sonucunda, bir memur personelimizin başka bir personelimizi rehin aldığı bilgisinin kamuoyuyla paylaşılması zorunlu hâle geldi. Olayın meydana gelmesinin ardından, Üniversitemiz güvenlik birimleri ve emniyet güçleri olaya hızlı şekilde müdahale etti. Olay kontrol altına alındı. Olayda ölen ya da yaralanan bulunmuyor. Üniversitemize giriş ve çıkışlar, güvenlik nedeniyle kontrollü şekilde sağlanıyor. Üniversitemiz, gerek öğrencilerimizin gerek akademik ve idari personelimizin güvenliği için tüm tedbirleri kararlılıkla uygulamaya devam ediyor. Bu tür üzücü olayların tekrar yaşanmaması için gerekli idari ve hukuki süreçler ivedilikle başlatıldı. Gümüşhane Üniversitesi olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına süreci şeffaf bir biçimde takip ediyor, herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.



#son dakika
#Gümüşhane Üniversitesi
#rehine
