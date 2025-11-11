Yeni Şafak
Kontrolden çıkan otomobil ters döndü: Bir yaralı

Kontrolden çıkan otomobil ters döndü: Bir yaralı

00:3711/11/2025, Salı
IHA
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Gümüşhane'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil ters döndü. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Gümüşhane’nin Bahçeli beldesinde kontrolden çıkan otomobilin ters döndüğü kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bayburt’tan Gümüşhane istikametine ilerleyen Yusuf B. (21) idaresindeki 34 KHV 310 plakalı otomobil, Bahçeli beldesi kavşağına geldiğinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak ters döndü. Araç, aydınlatma direğini de devirdi. Kazada yaralanan sürücü, 112 ekiplerince Gümüşhane Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



#Gümüşhane
#Bahçeli
#Bayburt
#Kaza
