Gümüşhane’de yürüyüş sırasında dengesini kaybeden hemşire kayalıklardan düştü

7/11/2025, Cuma
Doğa yürüyüşü sırasında kayalıklardan düşen hemşire yaralandı
Doğa yürüyüşü sırasında kayalıklardan düşen hemşire yaralandı

Arkadaşıyla birlikte Kop mevkiinde gezintiye çıkan hemşire Utku D. dengesini kaybederek 4 metre yüksekliğindeki kayalıklardan düştü. D., uzun uğraşlar sonucu dağlık arazide bulunarak hastaneye kaldırıldı.

Gümüşhane’de arkadaşıyla birlikte gezintiye çıkan erkek hemşire, dengesini kaybederek 4 metrelik kayalıktan aşağı düştü.


Edinilen bilgiye göre, arkadaşıyla birlikte birlikte Süleymaniye Mahallesi Kop mevkiindeki dağlık alanda gezintiye çıkan Utku D. (25), dengesini kaybederek 4 metre yüksekliğindeki kayalıklardan düştü. Arkadaşının ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun süren uğraşları sonucu dağlık arazide bulunan Utku D.’ye ulaşıldı. Bilincinin açık olduğu belirlenen hemşire, AFAD ve itfaiye ekiplerinin zorlu çalışmasının ardından bulunduğu yerden 280 metre aşağı indirilerek sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı hemşire ambulansla hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



