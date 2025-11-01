Yeni Şafak
İşgalci İsrailliler düzenledikleri saldırılarda 8 Filistinliyi yaralandı

22:411/11/2025, Cumartesi
AA
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, işgalci İsrailliler Tel, Burin ve Sebastiya beldelerini gasp ederek 8 Filistinliyi yaraladı. Yaralıların durumunun stabil olduğu aktarıldı.

İsrail güçleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği saldırılarda 8 Filistinli yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada,
"Rafidya Devlet Hastanesi'ndeki sağlık ekiplerinin, Tel, Burin ve Sebastiya beldelerinde Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin ve işgal güçlerinin darbetmesi sonucu yaralanan 8 kişiye müdahale ettiği"
belirtildi.

Açıklamada, yaralıların durumunun stabil olduğu aktarıldı.

Filistin hükümetine bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi verilerine göre, İsrailli siviller Batı Şeria'da son iki yıl içinde Filistinlilere ve mülklerine yönelik 7 bin 154 saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırılarda 33 Filistinli hayatını kaybetti, 33 Filistinli bedevi topluluğu da yerinden edildi.



