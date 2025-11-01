İşgalci İsrailliler düzenledikleri saldırılarda 8 Filistinliyi yaralandı

"Rafidya Devlet Hastanesi'ndeki sağlık ekiplerinin, Tel, Burin ve Sebastiya beldelerinde Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin ve işgal güçlerinin darbetmesi sonucu yaralanan 8 kişiye müdahale ettiği"

Filistin hükümetine bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi verilerine göre, İsrailli siviller Batı Şeria'da son iki yıl içinde Filistinlilere ve mülklerine yönelik 7 bin 154 saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırılarda 33 Filistinli hayatını kaybetti, 33 Filistinli bedevi topluluğu da yerinden edildi.