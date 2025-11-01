Yeni Şafak
İşgalci İsrailliler Filistinlilere saldırdı: Zeytin ağaçlarını ateşe verdiler

20:261/11/2025, Cumartesi
AA
İşgalci İsrailliler, Filistinlilerin zeytin ağaçlarını ateşe verdi
İşgalci İsrailliler, Nablus'un güneyinde yer alan Beyta beldesinde zeytin hasadı yapan Filistinlilere saldırdı. İşgalciler, bölgedeki çok sayıda zeytin ağacına da zarar vererek zeytin çuvallarını çaldılar.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde zeytin hasadı yapan Filistinlilere ve bedevi topluluklara karşı saldırılar gerçekleştirdi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, İsrail askerlerinin koruması altında, Nablus’un güneyinde yer alan Beyta beldesinde zeytin hasadı yapan Filistinli çiftçilere ve onlarla dayanışmak için gelen gönüllülere saldırdı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, bölgede çok sayıda zeytin ağacını ateşe verdi ve bazı zeytin çuvallarını çaldı.

Ayrıca Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Ürdün Vadisi'nin kuzeyindeki bir Bedevi topluluğun bulunduğu alana girerek, çadırları arasında dolaştı; bu durum, çocuklar ve kadınlar arasında korkuya yol açtı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Kudüs’ün doğusundaki Ceba beldesinin doğusunda yer alan Maazi adlı bedevi topluluğa da saldırdı.

Söz konusu İsrailliler, bölgede İsrail güçlerinin koruması altında Filistinlilere ait evlere taş attı ve lastik yaktı.



#İşgal
#İsrail
#Filistin
