TRT World Forum’da Filistin meselesi ve küresel adalet krizi tartışıldı

Bu yıl dokuzuncu kez gerçekleşen ve alanında dünyanın en itibarlı forumları arasında yer alan “TRT World Forum 2025”, “Küresel Yeniden Kurulum: Eski Düzenden Yeni Gerçeklere” temasıyla önemli tartışmalara ev sahipliği yapmaya devam ediyor.





“Filistin Meselesinde Uluslararası Hukuk İnzivada mı?: Krizi Reforma Dönüştürmek”

TRT World Forum’un ikinci gününün öne çıkan panelleri arasında, Eski Uluslararası Adalet Divanı Yargıcı Abdulqawi Yusuf, İskoçya Krallığı Eski Başbakanı Humza Yousaf, Filistin Devleti Resmi Medya Genel Denetçisi Dr. Ahmed Assaf ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Dr.Nuh Yılmaz’ın katıldığı “Filistin Meselesinde Uluslararası Hukuk İnzivada mı?: Krizi Reforma Dönüştürmek” paneli yer aldı.

Panelde, başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi olmak üzere temel kurumların, Ukrayna’daki savaş ve Gazze’deki soykırım gibi süregelen çatışmalarda yetersiz olduğu üzerinde duruldu ve tüm dünyada daha adil bir uluslararası düzen çağrısının ses bulduğu belirtildi.





İskoçya Krallığı Eski Başbakanı Yousaf: “İsrail, Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından aranan bir adam tarafından yönetiliyor.”

Panelde konuşan İskoçya Krallığı Eski Başbakanı Humza Yousaf, İsrail’in savaş suçu işleyen bir adam tarafından yönetildiğini belirterek, “Uluslararası Adalet Divanı’nda soykırım suçlamasıyla karşı karşıya kalan İsrail’in apartheid karşıtı yükümlülüklerini ihlal ettiği tespit edildi. İsrail şu anda Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından, savaş suçu işlediği için aranan bir adam tarafından yönetiliyor. Buna rağmen hiçbir İsrailli siyasetçi ya da asker yargılanmıyor. Sözde ‘kurallara dayalı düzen’ gözlerimizin önünde çöküyor. Tüm dünyada, milyonlarca insan her 2 hafta soykırımı protesto etmek için gösteriler düzenliyor. Burada sorun siyasetçilerde. Hesap verebilirlik herkese eşit şekilde uygulanmadıkça ve herkes hareketlerinden sorumlu tutulmadıkça, vatandaşlar uluslararası hukukun ahlaki dengesini sandık yoluyla sağlamalıdır,” dedi.

Eski Uluslararası Adalet Divanı Yargıcı Abdulqawi Yusuf, hukukun her koşulda mevcudiyetini sürdüreceğini belirterek, “Hukukun inzivada olduğunu söylemek doğru değil. Bir veya birkaç devletin hukuku ihlal etmesi, yeni normlar oluşturmaz ya da mevcut olanları ortadan kaldırmaz. İster ulusal ister uluslararası olsun, hukuk ihlal edilse bile varlığını sürdürür,” dedi.

Uluslararası Adalet Divanı’nın, İsrail’in işgal altındaki Filistin topraklarındaki varlığının yasa dışı olduğunu açıkça belirttiğini ifade eden Yusuf, “Ancak yürütme organı ya da küresel bir polis gücü olmadıkça, bunun uygulanması mümkün olmaz. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi işlevsiz olabilir, ancak hukuk asla işlevsiz değildir. Uluslararası hukukun uygulanması yükümlülüğü bir ya da iki güçlü devlete emanet edilemez. Tıpkı geçmişte sömürgeciliğe son verilmesi örneğinde olduğu gibi, 194 BM üyesinin her biri bu sorumluluğu paylaşmaktadır,” şeklinde konuştu.





Filistin Devleti Resmi Medya Genel Denetçisi Assaf: “İsrail’i kim hesap verebilir kılacak?”

Filistin Devleti Resmi Medya Genel Denetçisi Dr. Ahmed Assaf, dünyanın İsrail’i kimin hesap verebilir kılacağı sorusuna yanıt vermesi gerektiğini belirterek, “Birleşmiş Milletler, Filistin halkının haklarını destekleyen binden fazla karar aldı. Ancak bu kararların hiçbiri uygulanmadı. Bu tür seçici uygulamalar, uluslararası sisteme ve onun güvenilirliğine olan inancı sarsıyor. İsrail, Birleşmiş Milletler’in, Güvenlik Konseyi’nin ve hatta uluslararası hukukun üzerinde duruyormuş gibi davranıyor,” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin, Filistin’deki soykırımı bitirmek için elinden gelen her şeyi yaptığını ifade eden Dışişleri Bakan Yardımcısı Dr.Nuh Yılmaz ise “İsrail, çökmüş bir sistemin dokunulmaz direğine dönüştü. Bu tür eylemleri gerçekleştiren başka herhangi bir ülke hesap verirken, İsrail tamamen cezasız kalıyor. Türkiye, Filistin için elinden geleni yapıyor. İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi’ni bir araya getirdik, Gazze Temas Grubu’nu kurduk, ABD’den Çin’e ve Rusya’ya pek çok ülke ile temas halindeyiz,” dedi.



