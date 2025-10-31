Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Edinilen bilgiye göre, İ.K. yönetimindeki 71 ACR 614 plakalı otomobil, Ahılı Caddesi’nden MKE istikametine seyrettiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada yaralanan sürücü, sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Trafik ekiplerince yapılan incelemenin ardından araç otoparka çekildi.