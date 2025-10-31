Yeni Şafak
Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

23:5231/10/2025, Cuma
IHA
Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kırıkkale'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil takla attı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Kırıkkale’de kontrolden çıkan otomobil takla attı, kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İ.K. yönetimindeki 71 ACR 614 plakalı otomobil, Ahılı Caddesi’nden MKE istikametine seyrettiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada yaralanan sürücü, sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Trafik ekiplerince yapılan incelemenin ardından araç otoparka çekildi.



#Kırıkkale
#Kaza
#Otomobil
