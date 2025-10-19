İşlek caddedeki şüpheli paket paniğe yol açtı: Polis meraklı vatandaşlarla adeta imtihan verdi

Kırıkkale’de insan yoğunluğunun en fazla olduğu Zafer Caddesi’nde kaldırım üzerine bırakılan şüpheli çanta paniğe neden oldu. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki kaldırımda sahipsiz çantayı fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, güvenlik önlemleri alarak caddeyi yaya ve araç trafiğine kapattı. Vatandaşlar güvenli bir mesafeye uzaklaştırılırken, bomba imha uzmanı olay yerine çağrıldı. Uzman ekip, özel kıyafetlerini giyerek çantayı kontrollü şekilde fünye ile patlattı. Çantanın içerisinden poşet, gazete ve kağıt parçaları çıktı. Ekiplerin incelemesinin ardından cadde yeniden yaya ve araç trafiğine açıldı.