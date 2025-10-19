Yeni Şafak
İşlek caddedeki şüpheli paket paniğe yol açtı: Polis meraklı vatandaşlarla adeta imtihan verdi

23:4019/10/2025, Pazar
IHA
Ekiplerin incelemesinin ardından cadde yeniden yaya ve araç trafiğine açıldı.
Kırıkkale’nin en yoğun noktalarından Zafer Caddesi’nde kaldırıma bırakılan şüpheli çanta paniğe neden oldu. Polis ekipleri, güvenlik şeridi oluşturmasına rağmen olayı izlemek isteyen vatandaşları uzaklaştırmakta zorlandı. Bomba imha uzmanı, özel kıyafetlerle çantayı kontrollü şekilde patlattı. Çantadan poşet, gazete ve kağıt parçaları çıktı.

Kırıkkale’nin en işlek noktalarından Zafer Caddesi’nde kaldırıma bırakılan şüpheli çanta paniğe yol açtı. Polis, güvenlik şeridini aşmak isteyen meraklı vatandaşları uzaklaştırmakta güçlük çekti.

Kırıkkale’de insan yoğunluğunun en fazla olduğu Zafer Caddesi’nde kaldırım üzerine bırakılan şüpheli çanta paniğe neden oldu. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki kaldırımda sahipsiz çantayı fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, güvenlik önlemleri alarak caddeyi yaya ve araç trafiğine kapattı. Vatandaşlar güvenli bir mesafeye uzaklaştırılırken, bomba imha uzmanı olay yerine çağrıldı. Uzman ekip, özel kıyafetlerini giyerek çantayı kontrollü şekilde fünye ile patlattı. Çantanın içerisinden poşet, gazete ve kağıt parçaları çıktı. Ekiplerin incelemesinin ardından cadde yeniden yaya ve araç trafiğine açıldı.



#Kırıkkale
#Bomba
#Cadde
