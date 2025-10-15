Yeni Şafak
Suç makinesi firari hükümlü yakalandı

18:3115/10/2025, Çarşamba
IHA
Emniyetten çıkarıldığı sırada hükümlünün yüzünü basın mensuplarından gizlemeye çalıştığı görüldü.
Kırıkkale'de 46 suç kaydı bulunan ve hakkında 29 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 46 suç kaydı bulunan bir hükümlü yakalandı. Farklı illerde 9 ayrı mahkemede hırsızlık suçundan hakkında toplam 29 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.G., polis ekiplerince Selim Özer Mahallesi’nde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emniyetten çıkarıldığı sırada hükümlünün yüzünü basın mensuplarından gizlemeye çalıştığı görüldü.



