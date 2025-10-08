Yeni Şafak
Kırıkkale'de yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

15:098/10/2025, Çarşamba
AA
Kırıkkale'de yasa dışı bahis operasyonu

Kırıkkale'de yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "yasa dışı bahis oynanmasına yer ve imkan sağlanması" suçunun önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda kentte bahis sitelerine entegre halde panel sisteminin kullanıldığı yasa dışı bahis dış finans evi tespit edildi.

Adrese düzenlenen operasyonda Y.A. ve H.Ö. suçüstü yakalandı.

Operasyonda 2 dizüstü bilgisayar, 5 cep telefonu, 4 sim kart ve hard disk ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, H.Ö. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Ele geçirilen dijital materyalleri inceleyen ekipler, çeşitli yasa dışı bahis sitelerine ait yönetim ve iletişim panellerinin aktif olduğunu, müşteri kayıtları ve para hareketlerinin takip edildiğini, farklı kişilere ait IBAN hesapları üzerinden para transferleri yapıldığını, bu paraların kripto, sanal cüzdan ve havale yöntemleriyle bahis sitelerine aktarıldığını, Telegram üzerinden kullanıcı adı, para transferi ve sistem hatalarına ilişkin yazışmaların yapıldığını belirledi.




#Kırıkkale
#tutuklama
#yasa dışı bahis operasyonu
