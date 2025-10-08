Kırıkkale'de yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "yasa dışı bahis oynanmasına yer ve imkan sağlanması" suçunun önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Adrese düzenlenen operasyonda Y.A. ve H.Ö. suçüstü yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, H.Ö. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Ele geçirilen dijital materyalleri inceleyen ekipler, çeşitli yasa dışı bahis sitelerine ait yönetim ve iletişim panellerinin aktif olduğunu, müşteri kayıtları ve para hareketlerinin takip edildiğini, farklı kişilere ait IBAN hesapları üzerinden para transferleri yapıldığını, bu paraların kripto, sanal cüzdan ve havale yöntemleriyle bahis sitelerine aktarıldığını, Telegram üzerinden kullanıcı adı, para transferi ve sistem hatalarına ilişkin yazışmaların yapıldığını belirledi.