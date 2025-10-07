Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ordu
Ordu merkezli 6 ilde siber suçlara yönelik operasyon: 3 kişi tutuklandı

Ordu merkezli 6 ilde siber suçlara yönelik operasyon: 3 kişi tutuklandı

16:457/10/2025, Salı
AA
Sonraki haber
Ordu merkezli 6 ilde siber suçlara yönelik operasyonda 3 kişi tutuklandı
Ordu merkezli 6 ilde siber suçlara yönelik operasyonda 3 kişi tutuklandı

Ordu merkezli 6 ilde, siber suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda yakalanan 7 kişiden 3'ü tutuklandı.

Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "Bilişim sistemine girme", "Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçları kapsamında operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, Ordu, Antalya, Erzurum, Iğdır, Zonguldak ve Yozgat'ta 7 adreste 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon yapıldığı ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Operasyonda, 7 cep telefonu, 6 SIM kart, 5 USB bellek, bir laptop, 2 bilgisayar, 1 tabanca ve 14 tabanca fişeği ele geçirilmiştir. Operasyon kapsamında 7 şüpheli şahıs yakalanmış olup Y.A.E, A.B. ile S.S. adlı 3 şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır. A.D. isimli şüpheli şahıs adli kontrolle serbest bırakılmış olup 3 şüpheli ise jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakılmıştır."



#jandarma
#operasyon
#ordu
#Siber Suçlarla Mücadele
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MEB 10 bin öğretmen ataması: Öğretmen atamaları ne zaman? Kadro ve branş dağılımı nasıl olacak? İşte son gelişmeler