Ordu merkezli 6 ilde siber suçlara yönelik operasyon: 3 kişi tutuklandı

"Operasyonda, 7 cep telefonu, 6 SIM kart, 5 USB bellek, bir laptop, 2 bilgisayar, 1 tabanca ve 14 tabanca fişeği ele geçirilmiştir. Operasyon kapsamında 7 şüpheli şahıs yakalanmış olup Y.A.E, A.B. ile S.S. adlı 3 şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır. A.D. isimli şüpheli şahıs adli kontrolle serbest bırakılmış olup 3 şüpheli ise jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakılmıştır."