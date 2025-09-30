Yeni Şafak
MİT’ten siber casusluk operasyonu: Kişisel verileri çalan 3 kişi tutuklandı

15:4130/09/2025, Salı
G: 30/09/2025, Salı
MİT koordinesinde Jandarma, USOM ve MASAK'ın desteğiyle düzenlenen operasyonlarda, yasa dışı sorgu panelleri üzerinden vatandaşların kişisel verilerini ele geçirerek yurtdışına aktaran şebeke çökertildi.
Milli İstihbarat Teşkilatı, kişisel verileri hedef alan yasa dışı sorgu sistemlerine yönelik bir operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyon ile vatandaşların kişisel verilerini yasa dışı yollarla ele geçiren 3 kişi tutuklandı.

MİT koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı (JGK), Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) iş birliğiyle, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kişisel verilerinin korunmasına yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, vatandaşların verilerine yasa dışı yollarla erişim sağladığı belirlenen şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.


İstanbul, Şanlıurfa, İzmir ve Kütahya’da eş zamanlı düzenlenen baskınlarda, yasa dışı sorgu sistemlerinin yöneticileri ve geliştiricilerinin de arasında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden Y.Z.H., B.K. ve M.Ş. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, iki şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.


USOM’un teknik desteğiyle siber suçluların kullandığı altyapılar deşifre edilirken, MASAK’ın incelemeleri örgütün yasa dışı gelir kaynakları ve para trafiğini ortaya çıkardı. Yapılan tespitlere göre, ele geçirilen kişisel veriler casusluk faaliyetleri kapsamında yurt dışındaki bağlantılara aktarılıyordu.


Operasyon kapsamında, “Sowix”, “Ondex” ve “EmreQuery” başta olmak üzere yasa dışı sorgu panelleriyle bağlantılı toplam 9 internet sitesi ele geçirilerek erişime kapatıldı.



#MİT
#Siber casusluk
#operasyon
