Hamas'dan Trump'ın Gazze planı sonrası yeni açıklama

Hamas Gazze'de (Arşiv)
Hamas Gazze’de ateşkese ilişkin müzakerelerin durduğunu ve ara buluculardan yeni bir teklif almadığını bildirdi.
Hamas
, terör devleti İsrail’in 9 Eylül’de Katar’ın başkenti Doha’da müzakere heyetine yönelik düzenlediği suikast girişiminin ardından Gazze’de ateşkese ilişkin müzakerelerin durduğunu ve ara buluculardan yeni bir teklif almadığını duyurdu.
"Herhangi bir yeni teklif almadık
Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada,
"Hamas, kardeş ara buluculardan herhangi bir yeni teklif almadığını teyit eder"
ifadesi kullanıldı.
