Netanyahu 'özür' diledi: Terör devleti İsrail karıştı

09:4630/09/2025, Salı
Netanyahu'nun Katar'dan özür dilemesi siyonist bakanları kızdırdı
Terör devleti İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, Hamas heyetini hedef alan Doha’daki hava saldırısı sonrası Katar’a özür dilemesi hükümette siyasi krize yol açtı.

İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı
Itamar Ben-Gvir
ile yine aşırı sağcı Maliye Bakanı
Bezalel Smotrich
, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Doha'ya 9 Eylül'de düzenledikleri hava saldırısından dolayı Katar'dan özür dilemesine tepki gösterdi.


'Utanç verici yalakalık'


Smotrich, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Netanyahu'nun özrünü 1938'te Birleşik Krallık, Fransa, İtalya ve Almanya arasında yapılan ve Çekoslovakya'nın Südet bölgesinin Almanya'ya verilmesini öngören Münih Antlaşması'na benzetti.


"Bugün, 29 Eylül 1938'de imzalanan Münih Anlaşması'nın yıldönümü."
ifadesini kullanan Smotrich, İngiltere'nin tarihteki önemli başbakanlarından Winston Churchill'in Münih Antlaşması üzerine söylediği
"İngiltere, aşağılanma ile savaş arasında seçim yapmalıydı. Aşağılanmayı seçti ve bu nedenle savaşmak zorunda da kalacak"
sözlerini aktardı.

Smotrich, Netanyahu'nun Katar'dan özür dilemesini "Terörü destekleyen ve finanse eden bir ülkeye yalakalık yaparak özür dilemek bir utançtır" olarak niteledi.


Saldırıyı savundu


Diğer bir İsrailli aşırı sağcı bakan Itamar Ben-Gvir de Netanyahu’nun Katar’dan özür dilemesine tepki göstererek, Doha’ya düzenlenen saldırının "önemli, adil ve ahlâki" olduğunu savunmuştu.


Katar'a özür telefonu


İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD ziyaretinde, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'yi telefonla arayarak Katar'ın başkenti Doha'ya 9 Eylül'de düzenledikleri hava saldırısından dolayı özür dilediği açıklanmıştı.


6 kişi hayatını kaybetmişti


İsrail ordusu, 9 Eylül'de Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti.

Hamas'ın lider kadrosunun kurtulduğu saldırıda, Hamas Siyasi Büro üyesi Halil el-Hayye'nin oğlu ile 4 Hamas mensubu ve bir Katar polisi olmak üzere 6 kişi yaşamını yitirmişti.



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise 10 Eylül'de yaptığı açıklamada, Katar'a, "Ya onları sınır dışı edersiniz ya da adalete teslim edersiniz. Bunu yapmazsanız, biz yapacağız." ifadeleriyle yeni saldırı tehdidinde bulunmuştu.






